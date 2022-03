Rutino, soddisfazione dal Comune: attiva la fibra ottica

Il Comune di Rutino “accende” la banda ultralarga“, il sindaco Giuseppe Rotolo, fa sapere, infatti, che nel centro cilentano, è attiva la fibra ottica.

L’infrastruttura, finanziata con fondi regionali e statali, copre gran parte del territorio comunale; le attività coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con attenta supervisione della Regione Campania.

La nuova rete realizzata dal concessionario Open Fiber in modalità FTTH, vale a dire che è in grado di restituire velocità di connessione fino ad 1 Giga bit ed è estesa fino all’interno degli edifici.

Ecco cos’è e come funziona la fibra ottica

La Fibra Ottica è una tecnologia che permette di trasmettere grandi quantità di dati ad altissima velocità, quando ci si connette a Internet. Negli anni settanta quella che oggi tutti chiamiamo fibra internet era impiegata a scopo decorativo per produrre lampade colorate.

Da diversi decenni le fibre ottiche sono diventate una componente importante per il settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni. Le reti telefoniche, la rete internet, i collegamenti sottomarini intercontinentali sono in fibra ottica e il mercato è in fase di espansione.

Il commento

“Siamo soddisfatti di questo grande risultato, rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del nostro comune, che si adegua sempre di più alle nuove tecnologie“- così fanno sapere da palazzo di città.