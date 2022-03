L’appello di De Luca: Serve quarta dose

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, chiede di procedere con la quarta dose di vaccino per chi ha fatto la terza somministrazione già da più di quattro mesi.

A margine di una cerimonia a Pozzuoli, ha sottolineato: “Veniamo da 2 anni di calvario e siamo stremati.

Vogliamo tornare ad una vita normale e per sempre, altrimenti ci illudiamo e poi si riaccende il contagio. E si ricomincia con le chiusure. Serve vaccinarsi. La mascherina va tenuta sempre perché il contagio può arrivare comunque. Passati 4 mesi dalla vaccinazione il livello di protezione contro il Covid diminuisce. Serve la quarta dose. Per chi come me ad esempio ha ricevuto da più di tre mesi la terza dose torna utile la quarta.

Così per quanti si trovano nella mia situazione e si verranno poi a trovarvisi”.

Secondo De Luca “continuare a mantenere la mascherina è importante. In Italia ci sono 100 mila contagi. Non servono atti di eroismo per cose semplici. Serve la mascherina anche se vaccinati”.