Interdetto il Fortino ad Agropoli: ancora crolli lungo la rupe

AGROPOLI. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha disposto l’interdizione dell’area di Punta Fortino, a seguito del crollo di massi. Le piogge del periodo febbraio – marzo, infatti, hanno determinato nuove frane lungo il perimetro della rupe su cui si erge il centro storico.

Erano stati proprio i residenti a sollevare il caso, evidenziando problemi sul versante nord, nella zona comunemente chiamata Fortino, unica discesa mare dal centro storico.

Interdetto il Fortino ad Agropoli: il provvedimento

L’ufficio Demanio aveva segnalato già giorni fa il problema, chiedendo inoltre agli uffici preposti di procedere alla manutenzione e messa in sicurezza della zona.

Nell’attesa di interventi il sindaco Adamo Coppola ha firmato un provvedimento per l’interdizione del Fortino, demandando all’Agropoli Cilento Servizi il compito di posizionare la necessaria segnaletica.

I crolli lungo la rupe

Il problema dei crolli lungo la rupe è ormai atavico. Da tempo i residenti chiedono opere di messa in sicurezza. Gli uffici comunali garantiscono che non ci sono pericoli per abitazioni e infrastrutture ma l’intenzione è comunque di programmare lavori su uno dei simboli di Agropoli, garantendone la sicurezza.

L’occasione potrebbe essere data dai fondi Pnrr. Qualora ci sia un bando che finanzi questo genere di opere Il Comune potrebbe candidare un progetto.

Ciò consentirebbe non solo di garantire la sicurezza della rupe, ma anche di rendere nuovamente fruibili le calette presenti lungo il suo perimetro e la spiaggetta che si trova proprio nei pressi del Fortino, adiacente al porto di Agropoli.