Home/Attualità/ «DeLorean Café», 4 autori cilentani intervistano celebri pensatori del passato

«DeLorean Café», 4 autori cilentani intervistano celebri pensatori del passato Cos’hanno in comune Cecco Angiolieri e Alfred Hitchcock? E Maria Montessori cos’ha in comune con Louisa May Alcott o Nora Ephron? E tutti loro cosa c’entrano con Nietzsche?