Buonabitacolo programma interventi per le aree degradate

BUONABITACOLO. L’amministrazione comunale, guidata sindaco Giancarlo Guercio, intende avviare programmi di “riqualificazione delle aree degradate di Buonabitacolo e realizzare un parco giochi per bambini“.

Nello specifico l’Ente, ha manifestato il proprio interesse ed ha aderito all’avviso pubblico indetto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; che aveva l’obiettivo di individuare le aree degradate per eventuali interventi di bonifica e riqualificazione.

Il Comune, vuole in questo modo, valorizzare e riqualificare le aree degradate, quelle sono le aree più frequentate e luoghi di incontro di Buonabitacolo; soprattutto, tra bambini, migliorando così anche la qualità di vita dei cittadini.

L’Ente Parco, viaggia nell’ottica della promozione del territorio e la valorizzazione dell’Area protetta, nell’ambito di un programma di riqualificazione ambientale e valorizzazione.

Il commento

“Come amministrazione, riteniamo necessario valorizzare le nostre bellezze; in special modo, viaggiare nell’ottica del recupero ambientale, migliorando il benessere dei nostri cittadini e di quanti arrivano nel nostro territorio, questi interventi si rendono necessari, non solo in un’ottica di riqualificazione ambientale; migliorare la vita di tutti i residenti e di chi visita il nostro paese– evidenziano da palazzo di città– ma anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno dei bambini; creare per loro degli spazi adeguati e vivibili, sempre con una particolare attenzione, a rispondere a tutte le esigenze”.