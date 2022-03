Attività originali per condividere momenti di famiglia

Pacchetti vacanza pensati come occasioni per condividere delle indimenticabili esperienze in famiglia attraverso attività didattiche, ludiche, visite guidate, in location affascinanti quali città europee, parchi natura e divertimento, agriturismi. Scegli tra le diverse proposte con attività pensate per due adulti accompagnati da uno o due bambini. Se fa parte della famiglia anche un simpatico amico a quattro zampe è possibile scegliere delle soluzioni che propongono attività e alloggio in strutture che consentono l’accesso ai cani.

La festa della mamma si avvicina e quale miglior regalo per lei che offrirle una vacanza spensierata per divertirsi insieme ai suoi bambini? Ad esempio, i cofanetti sono delle originali idee regalo festa della mamma oltre che perfette occasioni per condividere degli indimenticabili momenti in famiglia.

Vacanze rilassanti esplorando le città

Per una vacanza breve ma rilassante potete immaginare di farvi coccolare per due o tre notti in albergo, in un agriturismo o in un B&B. Potete godervi il relax in piscina, divertirvi tutti insieme in un parco acquatico o immergervi nel fascino di una città europea da visitare con i bambini, in Spagna o in Francia. Oppure regalatevi un weekend a Roma, “città eterna” ricca di storia da esplorare con i piccoli; immergetevi nella natura incontaminata in località della Toscana, della Lombardia, del Trentino, del Veneto. Per una divertente iniziativa da condividere con tutta la famiglia è possibile scegliere tra cofanetti vacanza in diverse strutture alberghiere pronte ad ospitarvi con i vostri bambini ad offerte davvero vantaggiose.

Attività a contatto con la natura

Se invece preferite fuggire dalla città e dedicarvi ad attività all’aria aperta, potrete far sicuramente felici grandi e piccini con esperienze a contatto con la natura e con gli animali. Alcuni pacchetti propongo visite guidate in parchi naturali come ad esempio, a Cividale del Friuli dove è possibile fare persino una piccola esperienza di falconeria. Il Parco Acrobati del Sole è un centro ornitologico dedicato ai rapaci. Qui, oltre a visitare le voliere insieme alle guide del parco, alla scoperta delle diverse specie di rapaci imparando a riconoscere gufi, falchi, civette e aquile, è possibile anche assistere ad uno originale spettacolo con questi magnifici uccelli e sperimentare personalmente l’attività di richiamo al pugno del falco, insieme agli esperti falconieri. Vi aspettano agriturismi e fattorie didattiche con attività pensate proprio per i bambini che possono così provare l’avvicinamento con alcuni animali, con esperienze gastronomiche e degustazioni di prodotti tipici per gli adulti e divertenti laboratori culinari per tutta la famiglia.

Esperienze al museo

Tra i cofanetti vi sono anche delle originali proposte per lasciarvi incantare, insieme ai vostri bambini, dal fascino della storia e delle civiltà del passato attraverso interessanti visite guidate al museo, ad esempio, presso il Museo Egizio di Torino. Alcune delle proposte consistono, infatti, in una visita guidata, di circa due ore, tra le sale del museo più famoso al mondo alla scoperta dei misteri dell’Antico Egitto e un’apericena presso un locale del centro di Torino.