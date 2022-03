Le aule dell’Omnicomprensivo di Torre Orsaia intitolate alle vittime della mafia

TORRE ORSAIA. Le aule dell‘Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia portano da ieri il nome delle vittime della criminalità organizzata. E’ l’iniziativa della dirigente scolastica Maria De Biase, realizzata in collaborazione con l’associazione Libera, posta in essere in un giorno non casuale.

Le aule dell’Omnicomprensivo di Torre Orsaia dedicate alle vittime della mafia

Ieri, 21 marzo, era infatti la giornata in memoria delle vittime della mafia. Durante la mattinata, infatti, alla presenza dei vertici dell’istituto, del sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino, del parroco don Antonio Marotta e degli alunni dell’istituto, si è tenuta la cerimonia.

I nomi

Sette le aule a cui è stato dato un nome delle vittime della criminalità organizzata: c’è quella dedicata a Falcone e Borsellino, ma anche quella intitolata a Carmine Tripodi, il compianto carabiniere originario proprio di Torre Orsaia assassinato dalla Ndrangheta a San Luca nel 1985.

Tra le altre vittime a cui si è scelto di intitolare un’aula ci sono Antonio Esposito Ferraioli, Silvia Ruotolo, Giancarlo Siani, Rita Atria, Peppino Imastato.

Un gesto importante finalizzato anche a sensibilizzare gli studenti dell’istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia su un tema di fondamentale importanza: la lotta alla mafia.