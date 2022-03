Elezioni comunali: possibile data a giugno. Attesa in Cilento

Il Consiglio dei Ministri di giovedì, dedicato in larga parte all’Ucraina e all’uscita dall’emergenza pandemia, non ha avuto tempo di dedicarsi alla scelta della data delle prossime scadenze elettorali. Una necessità sia per quel che riguarda le elezioni comunali che per i referendum. Il governo – da quanto riferiscono fonti parlamentari – non ha ancora una idea chiara sulla data proprio a causa del succedersi delle emergenze.

Elezioni comunali, rebus data

Dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Roma, però, sembra tramontare l’ipotesi di un voto a fine maggio – mancherebbero anche i tempi tecnici – e ritorna, in maniera prepotente, l’ipotesi di un Election Day, con il primo turno delle amministrative che andrebbe a coincidere con la celebrazione dei cinque Referendum, ammessi dalla Corte Costituzionale.

La data più accreditata pare essere quella del 12 e 13 giugno per il primo turno delle comunali e per i referendum. In questo caso ballottaggio fissato per il 26 ed il 27 giugno.

L’ipotesi appare quanto mai verosimile alla luce del fatto che i referendum devono improrogabilmente tenersi in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

In questo modo la consultazione verrebbe ad allinearsi perfettamente alla scadenza dei cinque anni, considerato che nel 2017 le elezioni si erano svolte l’11 giugno (primo turno) e il 25 giugno (ballottaggio).

Quel che appare certo sin d’ora è che si voterà, oltre la domenica anche il lunedì fino alle 15.

In quest’eventualità, le forze politiche che sono in affanno alla ricerca dei candidati sindaci e alla formazione delle liste hanno qualche tempo in più per attrezzarsi alla sfida delle urne.

I comuni al voto

Nel Cilento e Vallo di Diano andranno al voto Agropoli, Albanella, Alfano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Centola, Cicerfale, Laurito, Magliano Vetere, Montecorice, Piaggine, Petina, Pisciotta, Prignano Cilento, Roscigno, Rutino, Sacco, Sanza, Sant’Arsenio, Sapri, Stella Cilento e Stio. La data delle elezioni comunali è attesissima per dare il via ufficialmente alla campagna elettorale.