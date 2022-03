Consiglio comunale a Camerota: ecco le decisioni dell’assise

CAMEROTA. Ieri, lunedì 21 marzo, si è svolto il Consiglio Comunale presso il municipio di Camerota. Importanti gli argomenti trattati e approvati all’ordine del giorno. Sei punti su otto, proposti dalla maggioranza, hanno ottenuto l’unanimità.

Consiglio comunale a Camerota: gli argomenti

Confermate le aliquote per l’Imu e l’Irpef 2022. Approvate anche le linee di indirizzo per la redazione del piano di prevenzione corruzione e trasparenza per il triennio 2022-2024. Due, invece, gli atti approvati in materia di urbanistica.

Nel corso del Consiglio Comunale di Camerota, inoltre, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Camerota e il Sad ‘Bussento, Lambro e Mingardo’ per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Camerota, infatti, insieme ad altri 23 Comuni del territorio, ha espresso la volontà di far parte del Sub-Ambito Distrettuale come indicato dalla Regione Campania, al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza.

I fondi Pnrr

Votata all’unanimità anche la convenzione tra i Comuni di Camerota, San Giovanni a Piro, Santa Marina e Torre Orsaia per la realizzazione di un progetto integrato per lavori di rifunzionalizzazione di aree pubbliche, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ambientale.

Per accedere ai fondi del Pnrr, infatti, è necessario raggiungere un certo numero di abitanti. La convenzione permette a Camerota di richiedere un finanziamento per i ‘Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del Lungomare di Marina di Camerota’ (un progetto che ha ottenuto già tutti i pareri necessari).