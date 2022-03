Pubblica illuminazione, Capaccio Paestum investe 1 milione

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune di Capaccio Paestum punta sull’ampliamento della pubblica illuminazione sfruttando la tecnologia a led. L’amministrazione comunale, infatti, è pronta ad investire le risorse per per garantire più visibilità e sicurezza nelle principali strade cittadine nelle ore serali.

«Un milione di euro per l’adeguamento, l’ampliamento e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunale. A breve partiremo con importanti interventi in diverse zone del territorio, che fanno seguito a una serie di azioni già portate a termine», il commento del sindaco Franco Alfieri.

«In questi due anni e mezzo abbiamo realizzato numerosi lavori di manutenzione delle strade della Città di Capaccio Paestum. Ora, potenziare la pubblica illuminazione è una delle priorità della nostra amministrazione perché questo intervento inciderà anche sulla sicurezza», conclude il primo cittadino.

Il Comune di Capaccio Paestum già in altre circostanze è intervenuto per ampliare la pubblica illuminazione o per convertire le lampade le vecchie lampade con moderni impianti a led.

Tale tecnologia garantisce la possibilità di avere maggiore efficienza al contempo risparmiando sui consumi. Sempre più amministrazioni stanno quindi puntando sugli impianti a led. Anche la pubblica illuminazione di Capaccio Paestum, avrà dei benefici da tale riconversione.