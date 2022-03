L’Almanacco del 21 marzo 2022

Almanacco del 21 marzo 2022:

Santi del giorno: San Serapione di Thmuis (Vescovo)

San Giustiniano di Vercelli (Vescovo)

San Nicola di Flue (Eremita, Patrono della Svizzera)

San Berillo di Catania (Vescovo)

Santi Filemone e Donnino di Roma (Martiri)

San Lupicino (Abate)

Sant’Endeus (o Enna o Enda) di Aran (Abate)

Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Religiosa)Etimologia: Benedetta, “Benedicuts”, participio passato del verbo latino “benedicere”, ovvero “benedetto da Dio”, ebbe larga diffusione sin tra le prime comunità cristiane. Oggi sta tornando nuovamente in auge.

Proverbio del giorno:

Per san Benedetto la rondine sotto il tetto.

Aforisma del giorno:

L’assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina. (Salomone)

Accadde Oggi:

1956 – Prima attrice italiana a ricevere l’Oscar: Il dramma di una moglie devota che dopo la morte del suo amato scopre di essere stata a lungo tradita e schernita dalla gente. È la protagonista del film La rosa tatuata.

Sei nato oggi? Hai uno spiccato senso pratico e ottime capacità organizzative. La tua mente sistematica e analitica ti predispone allo studio della matematica, dell’ingegneria o dell’elettronica. Sei fin troppo sicuro di te stesso e a volte il tuo comportamento sfiora l’arroganza procurandoti antipatie che possono ostacolarti nella riuscita professionale. Potrai avere molti amori, ma la tua estrema indipendenza ti impedirà di vivere stabilmente con qualcuno.

Celebrità nate in questo giorno:

1938 – Luigi Tenco: Personalità inquieta e imperscrutabile, è stato un cantautore prolifico e dalla grande vena crepuscolare. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria, esordì nel 1959.

1931 – Alda Merini: La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, autrice di versi di rara intensità in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, in una famiglia di modeste condizioni economiche1978 – Alena Šeredová (43 anni fa): Modella e attrice nota al pubblico italiano, nasce a Praga e a 15 anni posa già davanti all’obiettivo, per il celebre fotografo ceco Jadran Šetlík..

Scomparsi oggi:

2012 – Tonino Guerra: Ricordato come il poeta del cinema, per le collaborazioni con grandi maestri della “settima arte”, la sua notorietà presso il grande pubblico televisivo era legata a un famoso spot in cui celebrava “l’ottimismo” della vita.

2013 – Pietro Mennea: Nato a Barletta, è stato un atleta, politico e saggista italiano, morto a Roma il 21 marzo 2013. Pietro Paolo Mennea è stato campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980.