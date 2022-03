Da maggio, addio green pass e mascherine. Parola ai cittadini | VIDEO

AGROPOLI. Si allentano le misure anti-covid in Italia, stop al green pass e alle mascherine al chiuso e allo stato di emergenza; decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario.

Ecco cosa cambia da maggio

Da maggio, infatti, non sarà più obbligatorio esibire il green pass, l’utilizzo delle mascherine invece, resterà invariato fino al 30 aprile.

Sempre ad aprile decade l’obbligo del super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. La capienza negli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base.

Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano della decisione del Governo dell’allentamento delle misure anti contagio; ebbene, il sondaggio divide.

Le interviste ai cittadini

Molti sono contrari a questa decisione, ritenendo che, alla luce della nuovo rialzo dei contagi, sia imprudente far decadere le regole imposte in precedenza; altri, invece, sostengono che sia arrivato il momento di tornare alla normalità e che, quindi, sia la cosa più giusta da fare.