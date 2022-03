Cibo per gatti buono e conveniente

Gli alimenti destinati alla nutrizione dei gatti possono essere umidi o secchi. Ognuna delle due alternative presenta pro e contro di cui è bene essere consapevoli. I cibi umidi, per esempio, si distinguono in filetti, bocconcini, patè e mousse: prodotti che hanno consistenze differenti, e non è detto che tutte siano gradite allo stesso modo dai felini. Gli alimenti umidi sono più costosi rispetto a quelli secchi e necessitano di più precauzioni dal punto di vista della loro conservazione. I cibi secchi, in effetti, hanno un prezzo più conveniente e sono più pratici, oltre a favorire l’igiene dentale. Ma quali sono le migliori proposte che il mercato mette a disposizione?

Felix Purina

Con Felix cibo gatti Purina mette a disposizione una confezione assortita grazie a cui i mici hanno la possibilità di sperimentare sempre gusti nuovi. La confezione, infatti, comprende 40 bustine al pollo con rognone in salsa, 40 bustine al salmone con merluzzo in gelatina, 20 bustine con anatra e agnello in salsa e 20 bustine ai gamberetti con passera di mare in gelatina. Il contenuto di vitamina D e di vitamina E assicura il soddisfacimento del fabbisogno quotidiano del gatto. Ogni bustina è anche una preziosa fonte di acidi grassi omega 6, e contiene 100 grammi di cibo.

Hill’s Science Plan Optimal Care con tonno

Hill’s Science Plan Optimal Care con tonno è una proposta alimentare ottima per i gatti anche grazie alla formula ad alto contenuto di antiossidanti clinicamente testati, grazie a cui il sistema immunitario dei felini può essere tenuto in salute. Questo prodotto contribuisce a garantire la salute degli organi vitali degli animali per la presenza di omega 3 potenziati, proteine magre e minerali. Nel complesso, le proprietà nutrizionali superano gli standard stabiliti dall’Association of American Feed Control Officials.

Orijen Six Fish

Nel novero degli alimenti a ridotto indice glicemico vale la pena di citare Orijen Six Fish, prodotto con un mix perfetto di pesce di acqua dolce e di pesce di mare. Il contenuto di carboidrati è limitato, ed è per questo motivo che vengono assicurati livelli di glicemia bassi. Oltre al pesce, sono presenti bacche fresche e frutta; è una fonte di proteine importante, ideale per la massa muscolare magra.

Almo Nature Holistic

Almo Nature Holistic è cibo per gatti arricchito con vitamine, senza coloranti artificiali, senza conservanti e senza altre sostanze non naturali. Dedicato a gatti di ogni razza, è altamente digeribile e contiene più del 50% di pesce, cotto al vapore e con nutrienti ben conservati grazie all’assenza di trattamenti chimici. In questo alimento per felini ci sono anche la biotina e la taurina: la prima contribuisce a rendere lucente il pelo e migliora la salute della pelle, mentre la seconda ha un effetto benefico per i nervi, per il cervello e per gli occhi.

La giusta alimentazione del gatto

Non si possono definire delle regole universali a proposito dell’alimentazione del gatto, in quanto le variabili in gioco sono molteplici: in primis le sue condizioni di salute, ma anche la sua età e la frequenza con la quale si muove. In linea di massima, 250 calorie ogni giorno sono sufficienti per un gatto di 4 chili, ma è sempre preferibile chiedere consiglio a un veterinario.

Royal Canin Steretized Appetite Control

Per i gatti sterilizzati e castrati è consigliabile scegliere Royal Canin Steretized Appetite Control, crocchette con aggiunta di L-carnitina grazie a cui viene garantito un migliore assorbimento delle riserve di grasso. Questo prodotto è indicato per gatti adulti di età compresa fra 1 e 7 anni. La particolare combinazione di fibre aiuta ad alleviare la sensazione di fame in maniera del tutto naturale. Inoltre, il contenuto di grassi è limitato, a fronte di una percentuale di proteine elevata che contribuisce al mantenimento della massa muscolare.

Dove comprare cibo per gatti: Zoofood

Il cibo per gatti può essere acquistato anche online: per esempio sul sito Zoofood.it , dove è presente un vasto assortimento di prodotti per animali domestici. Non solo crocchette e vaschette, quindi, ma anche accessori e cucce. In questo e-commerce è possibile trovare una ricca gamma di articoli provenienti dai marchi più importanti del settore e disponibili a prezzi scontati, all’insegna della massima convenienza. Le tariffe sono fra le più vantaggiose sul mercato, e il risparmio è ancora più consistente grazie alle offerte speciali. le consegne sono garantite entro 2 o 4 giorni lavorativi dalla data di evasione, e per gli ordini che superano i 49 euro non ci sono spese di spedizione.