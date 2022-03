Montano: lavori di sistemazione della Piazzetta di Abatemarco

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo i lavori per la “sistemazione della Piazzetta in Via Pozzo della frazione Abatemarco”; per l’importo complessivo di 22.887,50 euro.

Il Comune, per la realizzazione del progetto, utilizzerà un contributo del Ministero, per interventi alle infrastrutture sociali; (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale).

La legge 27 dicembre 2019 assegnava, infatti, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Al Comune di Montano Antilia, assegnato un contributo di € 22.887,50 per l’ annualità 2022; l’Ente perciò ha proceduto all’approvazione del progetto.