Laureana punta al recupero del Convento San Michele

LAUREANA. Approvato lo studio di fattibilità per il recupero del Convento di San Michele per una spesa complessiva pari a € 3.000.000,00; di cui € 2.360.000,00 e € 640.000,00 di somme messe a disposizione.

Nello specifico l’Ente, guidato dal sindaco Angelo Serra, ha deciso di presentare una richiesta di contributo per l’annualità 2022, previsto dal Ministero dell’Interno; prevede una copertura di spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio; anche per il patrimonio artistico culturale, al fine di incrementare l’attrattività dei Borghi.

Cenni storici sul Convento San Michele

Il Convento di San Michele, era la chiesa parrocchiale del Comune di Laureana fino alla costruzione delle Chiesa di Santa Maria del Paradiso. Fu dei padri Dottrinari che vi svolsero un’importante opera sociale, in quanto provvedevano all’educazione gratuita dei giovani.

Dopo le leggi contro i conventi dell’ottocento, San Michele andò, via via, degradando fino a diventare rudere; solo nel dopoguerra si è avuto il restauro, con l’installazione di un convitto per bambini bisognosi, funzione che poi è cessata negli anni settanta.

Attualmente il convento, è di proprietà comunale, e anche grazie a finanziamenti, provvederà al ripristino e alla rifunzionalizzazione.

Il commento

“Riteniamo sia fondamentale ridare alla nostra comunità, un’importante opera storica, viaggiando anche nell’ottica della riqualificazione e della valorizzazione del territorio; l’obiettivo è anche quello di preservare il nostro patrimonio culturale”– così fanno sapere da palazzo di città.