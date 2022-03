L’Almanacco del 20 marzo 2022

Almanacco del 20 marzo 2022:

Santi del giorno: Sant’Alessandra di Amiso e compagne (Martiri)

Santa Claudia e compagne (Martiri di Amiso)

San Giovanni Nepomuceno (Sacerdote e Martire)

San Cutberto di Lindisfarne (Vescovo)

San Niceta di Apolloniade (Vescovo)

San Vulfranno (Arcivescovo di Sens)

Sant’Urbicio di Metz (Vescovo)

Sant’Archippo di Colossi (Discepolo di San Paolo, Martire)

Etimologia: Claudia, dal latino “Claudius”, appellativo di una tra le più note “gens” romane, deriva dal termine “claudus”, “zoppo”: tipico esempio di soprannome “lo zoppo, zoppicante”, divenuto poi termine di distinzione. Ancora oggi il termine claudicante viene usato per indicare chi “zoppica”, appunto..

Proverbio del giorno:

Di marzo, ogni villan va scalzo.

Aforisma del giorno:

I consigli sono raramente graditi. E quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno (Lord Chesterfeld)

Accadde Oggi:

1800 – Alessandro Volta presenta la pila: Una scintilla scoccata quasi per caso spalancò alla fisica e alla tecnica orizzonti impensabili nell’epoca dell’illuminazione a gas. La scoperta di Volta mostrò una nuova fonte d’energia che di lì a poco avrebbe avuto innumerevoli applicazioni.

1916 – Einstein pubblica la “Teoria generale della Relatività” Una rivoluzione filosofico-scientifica in 54 pagine. Tante ne occorsero ad Albert Einstein nel saggio I fondamenti della teoria della Relatività generale (Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie), per ridefinire le leggi della fisica classica e offrire una chiave di lettura della realtà.

Sei nato oggi? Sei dotato di grandissima forza, determinazione e rara capacità di resistenza. Il successo nel lavoro è assicurato perché hai tutte le qualità necessarie per diventare un ottimo manager, un abile chirurgo o un avvocato di fama. In amore sei molto sensuale e passionale, ma sei vuoi assicurarti un legame stabile dovrai tenere a freno il tuo gusto per le novità.

Celebrità nate in questo giorno:

1957 – Spike Lee: Annoverato tra i maggiori esponenti del cinema d’autore contemporaneo, è senza dubbio il più popolare regista afroamericano. Nato ad Atlanta, capitale della Georgia.

1958 – Holly Hunter: Americana di Conyers, in Georgia, è una delle attrici più ricercate, salita alla ribalta all’inizio degli anni Novanta. Già da giovane inizia a fare teatro.

Scomparsi oggi:

1994 – Ilaria Alpi: Giornalista RAI e inviata di guerra, la sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d’Italia. Nata a Roma.

1727 – Isaac Newton: Uno dei massimi studiosi della storia dell’umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica. Nato a Woolsthorpe-by-Colsterworth, ad ovest dell’Inghilterra, e morto a Londra.