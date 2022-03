Fondi PNRR: Torchiara punta all’inclusione tramite lo sport

Il Comune di Torchiara, retto dal sindaco Massimo Farro, ha approvato lo studio di fattibilità per interventi per lo sport e l’inclusione sociale sul territorio, per un importo pari a € 1.000.000,00.

Fondi PNRR: ecco gli interventi in programma a Torchiara

Nello specifico, il progetto prevede interventi finalizzati al potenziamento del settore sportivo, volto all’inclusione sociale. Un’attività importante che garantirà il miglioramento delle strutture al fine di favorire la partecipazione alle attività in particolare dei più giovani.

La copertura finanziaria, avverrà con i fondi ministeriali e con la programmazione del PNRR, che prevede, per l’annualità 2022, contributi volti alla realizzazione di interventi per opere pubbliche, mitigazione del rischio idrogeologico, efficientamento energetico e patrimonio di Enti locali.

Questo non è solo l’unico intervento; altri lavori rientreranno nell’ambito della tutela e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale del centro cilentano.

Il progetto dei lavori, rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza– PNRR- e avrà un costo complessivo pari a € 1.000.000,00. Inoltre, l’amministrazione comunale, ha intenzione di impiegare il contributo, anche per interventi di messa in sicurezza delle strade comunali.