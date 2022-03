Comuni del Cilento uniti per la rigenerazione dei Borghi. I progetti si inseriscono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- PNRR; che rende disponibili dei fondi da investire nell’ambito della valorizzazione e rigenerazione urbana, per rendere più attrattivi i Borghi.

Ecco i Comuni che hanno presentato la candidatura per la rigenerazione

Sono diversi i centri cilentani, che hanno deciso di aderire e stipulare dei protocolli d’intesa; presentando delle progettualità volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; i Comuni di Roccagloriosa, Celle di Bulgheria e Laurito, oltre ad essere Comuni confinanti e a presentare in ognuno un borgo storico, condividono gli stessi obiettivi; dando luogo ad una forma aggregativa e a presentare, quindi, un medesimo progetto da sviluppare in sinergia, finalizzato a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, viaggiando anche nell’ottica della crescita del tessuto economico, puntando l’occhio, quindi, all’economia locale.

Anche il Comune di Alfano, retto dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha presentato un progetto da candidare nell’ambito del PNRR; denominato “i Borghi dell’Alta Valle del Mingardo”, volto al recupero di infrastrutture socio- culturali e turistiche per la fruizione degli itinerari storici e naturalistici. La progettualità, prevede una spesa complessiva pari a €2.053.420,27.

Le finalità

Approvato lo studio di fattibilità anche per l’intervento presentato dal Comune di Prignano, che punta a finanziamenti per la rigenerazione culturale, sociale del Borgo storico.

Felitto, ha presentato un progettualità, invece, denominata “Borgo d’eccellenza per una medicina di prevenzione e dello stile di vita”. Nello specifico, l’importo complessivo sarà pari a € 1.600.000,00. L’Ente, guidato dal sindaco Carmine Casella, intende promuovere un’ospitalità rigenerativa specifica per fasce deboli; ovvero mettere al centro il recupero del benessere psico- fisico e spirituale della persona ai fini di un nuovo approccio della sanità pubblica; facendo divenire il borgo, il riferimento logistico d’eccellenza sia per un mangiare sano e vivo, che un habitat di alta qualità ambientale misurata e certificata.

Il Comune di Vibonati, retto dal sindaco Manuel Borrelli, ha partecipato all’avviso pubblico indetto dal Ministero della Cultura da finanziare nell’ambito del PNRR; aggregandosi al Comune di Ispani, per sviluppare insieme una progettualità che viaggia nella stessa direzione e cioè della rigenerazione dei borghi per valorizzarli e rendendoli più attrattivi.

Ecco i requisiti per poter presentare le progettualità

Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate dai Comuni in forma singola o associata, con popolazione residente complessiva fino a 5000 abitanti.

Saranno finanziati progetti locali di almeno 229 borghi storici per un importo massimo del contributo concedibile pari a € 1.600.000,00 ciascuno. Il progetto di rigenerazione deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati anche alla crescita del tessuto socio- economico dei piccoli borghi, favorendo anche la crescita occupazionale.