Domenica ingresso gratuito alle Grotte di Pertosa – Auletta

A marzo 2022 il Sistema MIdA ha riaperto le porte al pubblico, tornando ad accogliere i visitatori durante i fine settimana. Tra le iniziative in programma, domenica 20 marzosarà possibile accedere gratuitamente alle Grotte di Pertosa-Auletta, al Museo del Suolo e al Museo Speleo Archeologico.

Ingresso gratuito alle grotte di Pertosa: l’iniziativa

Una scelta non casuale quella del 20 marzo: dal 2013 infatti l’ONU ha stabilito di celebrare ogni anno in questa data la Giornata internazionale della Felicità, riconoscendo l’importanza della ricerca della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo.

Non solo: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda2030individuano molti degli aspetti chiave per raggiungere la felicità e il benessere, come la riduzione delle disuguaglianze, lo sradicamento della povertà e la protezione del pianeta, che la Fondazione MIdA ha posto alla base del proprio operato.

Il tema della Giornata della Felicità 2022 è “Scegli di aiutare”: ci sono molte situazioni di crisi nel mondo contemporaneo, dall’emergenza sanitaria che perdura ormai da due anni, ai drammatici eventi che si registrano in Ucraina e in molti altri posti della Terra.

La Fondazione MIdA coglie quest’occasione per ricordare che ogni nostro gesto è importante per costruire un mondo migliore. Aprire le porte dei tesori che La Fondazione custodisce permette a quante più persone possibili di nutrirsi di bellezza e diventare ambasciatori di pace.