Aria fredda dai Balcani: nuovo calo termico sul Cilento

Dopo un lieve rialzo termico, una nuova massa di aria fredda raggiungerà l’Italia nel week end specie le regioni meridionali. Ci aspettiamo quindi un deciso calo delle temperature anche sul Cilento con venti moderati di grecale.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Non escluse deboli piogge isolate. Temperature in calo. Venti in rinforzo da est.

DOMENICA: condizioni di tempo variabile. Clima freddo con temperature in ulteriore calo e venti sostenuti dai quadranti settentrionali.