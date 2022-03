Piscina a Castellabate: “al lavoro per acquisizione”

CASTELLABATE. Nell’ultimo Consiglio Comunale ha avuto un ruolo primario la questione inerente la piscina privata del territorio comunale. Unica piscina sita a Castellabate, punto di ritrovo in questi anni per gli sportivi e gli amanti del nuoto, sia a livello agonistico che dilettantistico.

La minoranza aveva presentato una proposta per garantire il giusto aiuto ai titolari, evitandone la chiusura (leggi qui), proposta bocciata e conseguenti polemiche.

Piscina a Castellabate: la replica dell’amministrazione comunale

Ma da palazzo di città danno una visione diversa dei fatti: «Proprio per il suo grande valore sportivo, culturale e anche turistico l’amministrazione comunale si sta già interfacciando con la proprietà dell’immobile, con il gestore e l’istituto bancario coinvolto per poter avviare delle trattative concrete per la eventuale acquisizione della piscina».

«L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale – è proprio quello di fare tutto il necessario affinché questa possa continuare a offrire un servizio agli appassionati di questo sport e a dare lustro all’intero Comune».

«Mi fa piacere che qualcuno mi abbia dato modo di spiegare ulteriormente le nostre intenzioni in merito alla questione piscina. Si cerca in ogni modo di fare confusione in maniera sistematica e demagogica. Ciò nonostante fosse stato più volte ripetuto che sono stati già contattati i soggetti interessati per possibili trattative. La nostra priorità rimane sempre quella di agire e fare e poi parlare. Mi dispiace deludere qualcuno, che continua ad affermare sciocchezze, ma daremo sempre priorità ai fatti, e poco alle parole”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.