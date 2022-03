Emergenza guerra: a Corleto Monforte un centro di accoglienza per famiglie ucraine

CORLETO MONFORTE. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Ferraro, ha approvato un protocollo d’intesa con la Fondazione IRIDIA per la realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria, destinata alle famiglie provenienti dall’Ucraina.

Il centro di accoglienza ospiterà 20 posti letto

Per questo motivo, l’Ente, in collaborazione con la Fondazione IRIDIA, metterà in campo azioni volte a sostegno delle tante famiglie che stanno arrivando in Italia e in particolare in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mettendo a disposizione 20 posti letto, sala da pranzo con 50 posti e servizi accessori con annesso Centro sociale polifunzionale.

La tragedia umanitaria che sta avvenendo in Ucraina, ha portato il Comune di Corleto, a pianificare delle significative azioni nei settori dell’assistenza sociale e supporto alle fasce di popolazione in situazioni di disagio economico/ sociale e a forte rischio di emarginazione.

“Corleto e la sua comunità, da sempre, sono rappresentanti nello Stemma Municipale con il simbolo del cuore, a testimonianza di insita Solidarietà“- così fanno sapere da palazzo di città.