Il super green pass potrebbe non essere più richiesto obbligatoriamente agli over 50 sui luoghi di lavoro.

A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro potrebbe essere richiesto solo il certificato base.

È questo l’orientamento che, a quanto si apprende, sta maturando nel governo, alle prese con la road map per uscire dall’emergenza Covid che potrebbe arrivare presto in Cdm.