Montecorice: nuova viabilità tra Agnone e San Mauro Cilento

MONTECORICE. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di adeguamento e sistemazione di una nuova viabilità tra Agnone Cilento e San Mauro.

Ecco gli interventi in programma per la nuova viabilità

Nello specifico, l’Ente guidato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, intende intervenire su una strada che ha importanza strategica; e che consente di ridurre, notevolmente, i tempi di percorrenza bypassando il nucleo abitato delle località magazzini di per se già servito da una viabilità carente.

Il progetto dei lavori prevede un quadro di spesa pari a € 413.581,83. La progettualità tiene conto della Legge n.160, che intende favorire investimenti, che sono assegnati agli Enti locali per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza stradale ed efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, mettendo a disposizione 350milioni per l’anno 2022.

Ogni Ente locale, può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità. Il Comune ha tre obiettivi principali, quello di mitigare e ripristinare la rete infrastrutturale esistente; consentendo un miglioramento dei collegamenti intercomunali tra Montecorice e San Mauro Cilento, potenziando, altresì, la viabilità rurale presente nelle due realtà comunali.