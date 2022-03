Fondi PNRR: Sant’Arsenio, beneficiario per un nuovo asilo nido

Il Comune di Sant’Arsenio è beneficiario di un finanziamento 1.937.579,00 euro per la realizzazione del nuovo Asilo Nido e del Centro Polifunzionale per i Servizi alle Famiglie. L’importante contributo è stato erogato dalla “Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e dal Ministero dell’Istruzione.

“Possiamo affermare che questo è in assoluto il primo finanziamento che il Comune di Sant’Arsenio ottiene a valere sui fondi del PNRR” rivendica con orgoglio il sindaco Donato PICA “Andremo a realizzare la nuova sede di Nido e Micro-Nido e, a fianco, nuovi spazi per la creazione di attività sociali e di sostegno alla famiglia”.

Con detta importante somma si chiede un cerchio per l’Amministrazione santarsenese in carica dal 2017 “In questo modo diamo compiutezza ed assetto definitivo alla nostra idea originale per le nostre scuole, ossia rendere tutte le strutture di competenza del Comune conformi alle più recenti normative vigenti in materia di sicurezza ed anti-infortunistica, con una funzionalità maggiormente adeguata”.

In definitiva, per Donato Pica “avremo la cosiddetta cittadella della Scuola, dell’Educazione e della Cultura grazie alle nuove realizzazioni o edificazioni ex novo che hanno interessato o interesseranno: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Nido, Centro Sociale Polivalente e Palestra Comunale in via Florenzano, rispondendo così a pieno alle esigenze di docenti, famiglie, scolari e bambini”.