Capitale Cultura: si interrompe il sogno dell’Unione Alto Cilento

Si è tenuta questa mattina, alle 11:00, presso la Sala Spadolini del MiC, via del Collegio Romano 27, a Roma, la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale della Cultura 2024.

Il prestigioso riconoscimento, è andato alla città di Pesaro ; che si è aggiudicata, oltre al titolo, anche 1mln di euro, impiegato per sviluppare la progettualità che la città di Pesaro aveva proposto per la candidatura.

Niente di fatto, quindi, per l’Unione dei Comuni Paestum Alto- Cilento. L’Unione, presieduta dal primo cittadino di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, arrivata tra le prime 10 città finaliste; conquistando la commissione che, questa mattina, ha avuto il grande privilegio di comunicare al Ministro Franceschini, la città vincitrice, con una grande progettualità che, come tiene a precisare il presidente dell’Unione, Alfieri, verrà comunque realizzata; organizzando delle manifestazioni, degli eventi e mettendo in campo tutte le idee che erano nel programma della candidatura.

Già nelle scorse settimane, parole di orgoglio e soddisfazione erano arrivate per l’Unione dei Comuni, per essere arrivata in finale a prescindere dall’esito. Anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, avevano sostenuto i paesi dell’Unione; da Maurizio de Giovanni, Nunzia Schiano, Claudio Insegno, Giacomo Rizzo e tantissimi altri.