A Montano Antilia un centro di raccolta comunale

Il Comune di Montano Antilia, con a capo il sindaco Luciano Trivelli, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “realizzazione di un centro di raccolta comunale e l’informatizzazione del sistema di igiene ambientale”, in località Sant’Antonio di Montano Antilia, nell’importo complessivo di 636.609, 00 euro.

Gli interventi che si andranno a realizzare sono totalmente finanziabili dall’avviso del Ministero Della Transizione Ecologica, Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, nell’ambito dei fondi del PNRR.

L’avviso intende finanziare con contributi a fondo perduto, proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata.

L’intenzione di Montano Antilia è proprio quella di realizzare un centro di raccolta e favorire nuovi sistemi per incentivare la raccolta differenziata in modo da migliorare il servizio e garantire anche risparmi per le famiglie e l’Ente stesso.