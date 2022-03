Orfani ucraini in arrivo a Castellabate: scatta gara di solidarietà

CASTELLABATE. Sono in viaggio verso Castellabate dei ragazzini ucraini (orfani) che vivono in una casa famiglia nei pressi di Chercasse, vicino Kiev. Si tratta di ragazzi con un’età compresa tra i 9 e i 15 anni. Sono partiti dal loro paese in fuga dalla guerra per raggiungere la Romania: da lì un pullman li condurrà a Castellabate.

Orfani ucraini a Castellabate: comunità pronta ad offrire loro aiuto

C’è bisogno di famiglie che siano pronte ad accoglierli, ad aiutarli e a farli sentire meno soli. Chi è interessato deve presentare al Comune l’apposito modello disponibilità assistenza – ospitalità cittadini ucraini.

Informazioni utili

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Politiche sociali, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00, oppure alla Dott.ssa Ippolito Adele.

Ufficio politiche sociali, via Roma ,Numero 0974960147 – Dott.ssa Ippolito Adele 3342584616

“Diamo un aiuto concreto a questi ragazzi, aiutiamoli a sentirsi meno soli”, questo l’appello del Comune.