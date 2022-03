Ristorante in Germania cerca cuoco capo partita, pizzaiolo con esperienza, banconista per preparazione di bevande per cameriere. L’offerta arriva da Antonio Lava, originario del Cilento, che punta ad incrementare l’organico della sua attività.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo a.lava@t-online.de o telefonare al +491713764124