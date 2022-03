Il badminton protagonista ad Agropoli

AGROPOLI. Nei giorni 19 e 20 marzo la Città di Agropoli ospiterà il 7° Grand Prix Magna Graecia di badminton. La manifestazione, organizzata dall’associazione Picentia BC, è nel calendario ufficiale FIBa e vedrà la presenza di circa 200 partecipanti suddivisi nelle categorie senior, junior, master e atleti diversamente abili. I giocatori giungeranno da tutta Italia e si contenderanno, oltre al podio della gara, punti preziosi per la graduatoria nazionale.

Location dell’evento saranno gli impianti sportivi di località Moio: Palagreen e Pala Impastato.

Badminton ad Agropoli: il commento

«Agropoli conferma la sua tradizione di Città dello Sport, grazie alla disponibilità di impianti sportivi funzionali che questa amministrazione negli ultimi anni ha sottoposto ad importanti interventi di manutenzione e modernizzazione – ha detto il sindaco Adamo Coppola – Ciò ci consente di essere meta d’interesse per quanti vogliono organizzare grandi manifestazioni sportive, nazionali ed internazionali, o viverle da protagonisti. L’evento di questo weekend porterà centinaia di atleti con accompagnatori a seguito in città, con risvolti importanti anche sul turismo».

«Ancora una volta – ha aggiunto il consigliere delegato allo sport Giuseppe Cammarota – abbiamo il piacere di ospitare ad Agropoli eventi sportivi di portata nazionale. Per la prima volta accogliamo una manifestazione di badminton, uno sport olimpico. La tappa del campionato italiano rappresenterà anche l’occasione per coinvolgere i ragazzi delle scuole che potranno conoscere e osservare da vicino questa disciplina. L’appuntamento del weekend è solo il primo di una importante serie di eventi sportivi che si terranno in città da qui all’estate».