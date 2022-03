Travolge con l’auto tre persone, insegnante nei guai

Era a bordo della sua vettura, quando è finita contro un gruppo di persone, padre, figlia e genero, ferme sul ciglio della strada perché avevano portato la loro auto da un carrozziere. E’ accaduto a Cava dei Tirreni sabato pomeriggio, in località Petraro Santo Stefano.

Travolge tre persone: l’indagine

L’automobilista è una insegnante di 39 anni, risultata risultata positiva all’alcol test e al drug test.

Un 60enne è finito in ospedale in gravi condizioni, ferite multiple anche per un sessantenne. Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.