Polisportiva Santa Maria-Sancataldese: i siculi passano al “Carrano”

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventottesimo turno, il nono del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria, dopo il pari di domenica scorsa contro il Cittanova era di scena al “Carrano” contro la Sancataldese. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Guido Iacopetti di Pistoia o, termina 1-3 , con i giallorossi di Angelo Nicoletti a quota 34 punti, con una gara da recuperare.

Polisportiva Santa Maria-Sancataldese: il primo tempo

Partenza forte del Santa Maria che dopo 30 secondi ci prova con un tiro di Maggio fuori di un soffio. Insistono i padroni di casa che al 3’ vanno ancora vicini al gol: fa tutto bene Oviszach al limite, tiro di poco alto sopra la traversa. La squadra di mister Nicoletti gioca bene e sfiora la rete anche all’11: tiro di Cunzi sporcato in angolo da Valenti. Lo stesso Valenti si ripete poco dopo su un calcio di punizione di Maio. Il primo acuto della Sancataldese arriva al 22’ con un tiro a giro di Brunetti che si stampa sulla traversa. Il vantaggio siciliano lo firma, poi, al 33’ Vitolo con un gran gol: il centrale difensivo fa tutto il campo palla al piede e lascia partire un tiro imparabile per Grieco. I giallorossi rispondono subito con un colpo di testa di Maio, ma si salva ancora la squadra ospite, che va così al riposo in vantaggio.

La ripresa

Nella ripresa, i padroni di casa si gettano subito in avanti per cercare il pari, che arriva al 19’ con un colpo di testa di Maggio. Nemmeno il tempo di gioire che gli ospiti si riportano in avanti con Balistreri che anticipa tutti sul primo palo e fa gioire i suoi compagni. La Polisportiva accusa il colpo e gli ospiti potrebbero segnare con Rotulo, che trova l’angolo giusto al 28’ per il 3 a 1. Nel finale, prima Maggio e poi Maio provano a riaprirla, ma senza successo. A gioire, al triplice fischio, è la Sancataldese.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco (12’ st Luscietti, 28’ st Romano), Romanelli, Masullo, Morlando (28’ st De Mattia); Maio, Simonetti, Coulibaly; Cunzi, Maggio, Oviszach (16’ st Tandara). A disp.: Stagkos, Romanelli, Konios, Sare, Gabionetta. All. Nicoletti

Sancataldese (4-3-3): Valenti; Salvo, Vitolo, Neri, Fuschi; Cess, Brunetti, Rotulo (46’ st Ferotti); Manno (32’ st Canino), Balistreri, Tuccio (20’ st Liga). A disp.: La Cagnina, Brunetto, Guido, Trentacoste, Burcheri, Di Marco. All. Campanella.

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia (Rinaldi-Pignatelli)

Marcatori: 33’ pt Vitolo, 19’ st Maggio, 21’ st Balistreri, 28’ st Rotulo

Note: ammoniti Maggio, Masullo, Luscietti, Salvo, Cess, Neri. Angoli: 7 a 4. Recupero: 2’ pt e 4’ st.