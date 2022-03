Lustra: progetto per la salvaguardia del patrimonio culturale

LUSTRA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Guerra, intende procedere all’adeguamento e alla manutenzione straordinaria, dell’edificio comunale denominato “EX CEA”; nell’ambito del progetto “Sistema turistico locale, tra mito e tradizione”, da candidare nell’ambito del PNRR per salvaguardare il patrimonio culturale.

Le finalità del progetto per la valorizzazione dei Borghi

La progettualità, dal titolo “Sistema turistico locale, tra mito e tradizione”, avviata con i Comuni di Omignano e Salento; si pone l’obiettivo, di rigenerare i siti culturali, valorizzare il patrimonio artistico; religioso e rurale; il quadro complessivo di spesa è pari a € 697.000,00; di cui € 500.000,00 e € 197.000,00 di somme messe a disposizione.

Per garantire una maggiore fruizione del Borgo di Rocca Cilento, è necessaria una struttura; nella quale concentrare i servizi turistici che possano essere sfruttati per l’intero “Sistema turistico locale”; è stata individuata, la struttura comunale “EX CEA”; che possiede tutte le caratteristiche richieste, per accogliere i servizi turistici previsti nel progetto.

Gli obiettivi del Ministero della Cultura per la salvaguardia del patrimonio culturale

Il progetto rientra nell’avviso pubblico indetto dal Ministero della Cultura; che accoglie le proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici; l’avviso sostiene progetti realizzati, altresì, dai Comuni caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio artistico e culturale.