Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: tre feriti

Grave incidente stradale questa sera poco prima delle 22 nei pressi dello svincolo Agropoli nord della Cilentana, a poche centinaia di metri dal punto dove insisteva l’autovelox. Per cause da accertare si sono scontrate due Fiat Punto: una proveniva da Capaccio e proseguiva in direzione Agropoli e l’altra viaggiava nella medesima direzione. L’impatto potrebbe essere avvenuto in seguito ad una inversione ad U.

Tre le persone rimaste ferite, immediatamente soccorse dai sanitari del 118. Sul posto un’ambulanza medicalizzata di Agropoli e quelle della Croce Rossa di Capaccio.

I feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Vallo della Lucania e Battipaglia. Per ricostruire la dinamica del sinistro sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello.