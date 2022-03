L’Almanacco del 12 marzo 2022

Almanacco del 12 marzo 2022:

Santi del giorno: San Massimiliano di Tebessa (Martire)

Santa Fina di San Gimignano (Vergine)

San Mamiliano di Palermo (Vescovo e Martire)

San Simeone il Nuovo Teologo (Abate)

San Teofane (Martire)

Sant’Elfego il Vecchio

San Luigi Orione (Sacerdote e Fondatore)

Etimologia: Massimiliano, Il nome deriva dal latino “Maximilianus”, oppure “Maximianus cognomen” documentato sin dall’epoca imperiale e diminutivo di “maximus”, “il più grande”.

Carattere: é un metodico a cui non fa difetto la fantasia; ama le cose semplici e chiare, la precisione; vuole ottenere sempre risultati concreti ed essere rispettato. Trascurato in parte dalla madre, dalle altre donne non pretende più di quanto loro stesse spontaneamente concedono: finge di accontentarsi. E’ un oratore cauto, parla solo se sicuro di essere ascoltato fino alla fine del discorso. Ha pochi amici sinceri perché introverso.

Proverbio del giorno:

Quando marzo non marzeggia, sarà april che lo pareggia.

Aforisma del giorno:

Non vi può essere guadagno di qualcuno senza la perdita di qualcun altro (Publilio Siro)

Accadde Oggi:

1610 – Galileo pubblica il Sidereus Nuncius: «Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura». Esordisce così il Sidereus Nuncius, uno dei trattati più importanti della storia dell’astronomia, per molti il più prezioso per la portata rivoluzionaria dei suoi contenuti rispetto alla cultura del tempo. Chi lo lesse allora si trovò di fronte a una nuova dimensione da esplorare: l’Universo!

Sei nato oggi? La forza che caratterizza tutte le tue azioni ti porta a raggiungere il successo nel lavoro. A volte però commetti qualche imprudenza e ti trovi a dover affrontare accese lotte per difendere il tuo operato. In amore riesci sempre ad incantare chi ti interessa: ma quando il rapporto si fa stabile ti riveli spesso troppo polemico ed aggressivo. Cerca di controllarti perché, anche senza volerlo, potresti ferire proprio chi ti ama di più.

Celebrità nate in questo giorno:

1863 – Gabriele D’Annunzio: Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di Vate.

1969 – Beppe Fiorello: Da showman ad attore di grido, Beppe Fiorello, fratello del più noto Fiorello nazionale, è nato a Catania.

1922 – Jack Kerouac: Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria. Nato a Lowell, nel Massachusetts.

1921 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento. Nato a Torino.

Scomparsi oggi:

1909 – Joe Petrosino Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo.