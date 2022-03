Giungano: lavori per la mitigazione di dissesti idrogeologici

GIUNGANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, programma lavori di messa in sicurezza per la mitigazione di dissesti del versante di Via Serri.

Il progetto e i lavori in programma per il dissesto

Approvato il progetto definitivo- esecutivo, per far fronte ad uno dei problemi che più attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni; il rischio del dissesto idrogeologico.

La presenza di dissesti sul territorio comunale, infatti, crea delle criticità che rendono pericolose, l’incolumità pubblica; apportando anche dei disagi notevoli alla viabilità, causando spesso, degli incidenti.

Il progetto dei lavori, prevede un quadro di spesa per a € 263.006,75 di cui € 180.887,80 per lavori e € 45.963,59 di somme a disposizione.

La progettualità, approvata con delibera di Giunta, rientra nel decreto del Ministero dell’Interno, il quale prevede l’erogazione di contributi a favore dei Comuni per investimenti in lavori pubblici e opere di messa in sicurezza, di 450 milioni di euro per l’anno 2022.

L’Ente, intende perseguire le possibilità di ricevere risorse regionali per l’espletamento di questa progettualità.

Il commento

“Come amministrazione, riteniamo fronteggiare al problema del dissesto idrogeologico, impegnandoci a ricercare quanti più fondi possibili, affinchè possano, al più presto, iniziare i lavori”– così fanno sapere da palazzo di città.