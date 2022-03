Ciclismo: domani la Sapri – Paola

Domani, domenica 13 marzo 2022, alle ore 9.00, partirà da Sapri (viale della Spigolatrice) la tappa Sapri – Paola “La Spigolatrice” di 126 km., organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Hdemia del Ciclismo – il Pedale lento” di Rende (Cs) e dalla Pro loco di Sapri.

Si uniranno al gruppo anche alcuni cicloamatori di Sapri e del golfo di Policastro, che accompagneranno i loro colleghi calabresi per un tratto di strada.

“La nostra Associazione – osserva il Presidente Michele Biamonte – organizza, oltre ad altri eventi ufficiali, primo fra tutti un evento inserito nel Campionato italiano Randonneé, anche tappe non ufficiali, in numero di nove all’anno, il cui spirito non è agonistico, poiché le stesse vogliono valorizzare i territori in cui si svolgono e far conoscere ai partecipanti luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico, come ad esempio Sapri”.

“Da Sapri a Maratea – conclude il Presidente Biamonte – ammireremo uno degli scorci di costa tra i più belli della nostra Penisola”.