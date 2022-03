San Giovanni a Piro promuove il territorio e aderisce al FAI

SAN GIOVANNI A PIRO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha deciso di aderire al FAI- fondo per l’ambiente italiano.

Nello specifico l’Ente, intende prendere parte a questa importante Fondazione; al fine di promuovere e valorizzare il territorio su base nazionale, tenendo conto che gli scopi comuni, rispecchiano gli obiettivi del Comune in materia di turismo e promozione.

Il Comune di San Giovanni a Piro, quindi, si propone come sostenitore, condividendo le finalità; mettendo a disposizione le proprie risorse affinchè possano essere valorizzate nella giusta misura, viaggiando nell’ottica della conservazione. E’ ricco il patrimonio culturale e artistico, infatti, che possiede il centro cilentano.

Cos’è è come opera il FAI

Il FAI, è una fondazione nazionale, senza scopo di lucro, riconosciuta nel 1975; opera nell’ottica della tutela, della promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artistico, della natura, ambiente e arte.

Si rivolge a tutte le età con l’educazione e la sensibilizzazione per la cura e la conoscenza dei beni culturali e paesaggistici del Paese; anche attraverso le realtà scolastiche.

Un altro aspetto importante che si propone il FAI, è quello di raccogliere le denunce e gli appelli delle comunità locali; inoltrando segnalazioni alle Istituzioni e proponendo delle soluzioni dirette alla tutela del patrimonio.

Si organizzeranno, altresì, degli eventi, manifestazioni, per far si che il territorio venga conosciuto anche al di fuori dei confini territoriali, predisposizione di pacchetti turistici, attraverso l’organizzazione di viaggi culturali e paesaggistici.

Il commento

“La nostra adesione al FAI, ci permette di viaggiare nell’ottica di un’ulteriore promozione del nostro territorio comunale e di far conoscere San Giovanni a Piro, anche al di fuori del Cilento, considerando che abbiamo un patrimonio inestimabile”- così evidenziano da palazzo di città.

Essere tesserati FAI, dà diritto anche ad una serie di vantaggi come ad esempio l’ingresso gratuito in tutti i beni Fai in Italia, sconti oltre il 50% in più di 1.500 realtà culturali in tutta Italia che organizzano visite durante le giornate FAI di Primavera e Giornata FAI d’autunno esibendo la tessera.