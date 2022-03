Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro a Vibonati

VIBONATI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuel Borrelli, intende avviare progetti utili alla collettività– PUC– per i percettori del reddito di cittadinanza.

Progetti utili: ecco quali attività dovranno svolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza

I progetti dovranno riguardare l’ambito “ambientale”; per la valorizzazione del verde e lo spazio pubblico, nell’ottica della valorizzazione del territorio e il mantenimento del decoro pubblico. Il Reddito di cittadinanza, prevede per i beneficiari, la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale.

Nello specifico, le attività da svolgere, riguarderanno manutenzione del verde, spazzamento strade e marciapiedi, riqualificazione di aree destinate ai bambini; gestione dei rifiuti abbandonati in strada, piccola manutenzione come pitturazione, potatura piante, inoltre gestione dell’area cimiteriale con il mantenimento del decoro.

I progetti devono partire dai bisogni della collettività, tenendo, ovviamente, conto delle competenze individuali e possono essere attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Ogni cittadino beneficiario, è tenuto ad un impegno di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali.

Il commento

“Come amministrazione, viaggiamo nell’ottica della valorizzazione del nostro territorio, attuando degli interventi mirati che possano riqualificare, quelle aree che necessitano di manutenzione. Inoltre, l’impiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza, prevede anche un’attività inclusiva nel mercato lavorativo“. così dal Comune.