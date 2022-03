Don Gennaro Lo Schiavo, un anno fa la morte: Castellabate lo ricorda

CASTELLABATE. Ieri pomeriggio presso la Badia di Cava si è celebrata una santa funzione in memoria di Don Gennaro Lo Schiavo. Giusto un anno fa, il 10 marzo, veniva a mancare il monaco benedettino della Badia di Cava e rettore del Santuario dell’Avvocatella.

Chi era Don Gennaro Lo Schiavo

Oltre 50 anni di vita religiosa dedicata agli altri, i malati, i più deboli e bisognosi.

Proprio a causa del covid non era stato possibile porgergli l’ultimo saluto come avrebbero voluto i suoi familiari, i suoi devoti, i suoi fedeli e tutti quelli per cui era stato un valido aiuto e guida in questi anni.

Grande la commozione ed emozione durante la celebrazione officiata dall’Abate Don Michele Petruzzelli alla presenza dei familiari di Don Gennaro Lo Schiavo, fedeli ed autorità civili.

La cerimonia

Presenti il Sindaco Marco Rizzo, l’Assessore Nicoletta Guariglia e il Consigliere Gianmarco Rodio in rappresentanza del Comune di Castellabate, terra natia tanto amata da Don Gennaro, e il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

Il commento

“Funzione davvero molto toccante ed emozionante. Quella di stasera è stata l’ennesima dimostrazione di affetto di un’intera comunità-famiglia verso una persona che ha lasciato davvero il segno nel cuore di tante altre. Sarà difficile dimenticare l’operato di un uomo che ha fatto della sua religiosità una vera e propria missione verso il prossimo. Per questo credo che Don Gennaro Lo Schiavo continuerà a vivere grazie al bel ricordo che noi tutti custodiamo preziosamente di lui”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.