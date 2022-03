Cilento pronto ad accogliere 25 famiglie ucraine

L’Associazione Cilento Verde Blu odv, avendo l’esperienza organizzativa ventennale della Vacanza del sorriso per le famiglie con bambini oncologici, non poteva che adoperarsi per fornire i suoi servizi assistenziali, vista questa disastrosa emergenza umanitaria, anche per accogliere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Pertanto, sul format della Vacanza del sorriso, ha attivato il PROGETTO UCRAINA AMICA finalizzato ad accogliere in Cilento, Vallo di Diano e Alburni,, subito, circa 25 famiglie, entro lunedì 14, provenienti dalla Polonia presso le sue soluzioni ricettive negli appartamenti liberi dei suoi sostenitori, comprensivi di vitto, assistenza sanitaria, sociale, ricreative, mediazione linguistica e servizio trasferimento in minibus.

Il progetto umanitario prevede la raccolta di disponibilità di appartamenti, donazioni di derrate alimentari e altri generi (set letto, set cucine, set bagno, prodotti igienico sanitari), nonché, donazioni in denaro finalizzati a coprire le spese necessarie ed eventuali.

Lo staff tecnico dell’Associazione, vista la continua adesione al progetto da parte di decine di strutture ricettive e generosi donatori di derrate e servizi, distribuite tra il Cilento, Vallo di Diano e Alburni, prevede che, la semplice e funzionale attività organizzativa del sistema di accoglienza, possa permettere la conformazioni di soluzioni ricettive disponibili per ospitare circa 100 famiglie, in ottemperanza alle regolamentazioni e circolari prefettizie e nel rispetto degli adempimenti sanitari e in sinergia con gli enti comunali coinvolti e alla Prefettura.