L’Almanacco del 10 marzo 2022

Almanacco del 10 marzo 2022:

Santi del giorno: San Simplicio (Papa)

San Giovanni Ogilvie (Martire)

San Drottoveo (Abate a Parigi)

San Macario di Gerusalemme (Vescovo)

Sant’Attala (Abate di Bobbio)

Etimologia: Emiliano, dal latino “Aemilianus”, un “cognomen” già utilizzato in epoca romana, divenne nome indipendente solo in epoca post-classica. Viene ricollegato all’etrusco “aemus” o “aemulor”, che significa “rivaleggiare”.

Proverbio del giorno:

A marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota.

Aforisma del giorno:

Riceviamo dalla nostra famiglia così le idee di cui viviamo come la malattia di cui moriremo. (Marcel Proust)

Accadde Oggi:

1302 – Dante condannato all’esilio da Firenze «Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si prende, al rogo, così che muoia». Recita così il testo della sentenza emessa dal tribunale cittadino che segnò per sempre la vita del Sommo Poeta e insieme la storia della letteratura italiana.

Sei nato oggi? Il tuo carattere deciso e il tuo spirito battagliero non ammettono compromessi e vie di mezzo. Sei un ottimo organizzatore e riesci a coordinare con grande abilità il lavoro di chi ti è sottoposto. La strada verso il successo sarà costellata da continue lotte, ma non mancherà di portarti dove vuoi arrivare. Nella vita affettiva la tua intransigenza si rivela spesso controproducente: a te scegliere se, piegarsi a qualche compromesso per amore dell’altro, o arroccarsi in una orgogliosa solitudine per amore di sé.

Celebrità nate in questo giorno:

1958 – Sharon Stone: Attrice dall’indubbio fascino, un suo celebre accavallamento di gambe è considerato tra le scene più sexy della storia di Hollywood. Nata a Meadville, in Pennsylvania.

1940 – Chuck Norris: Un fenomeno delle arti marziali che lo hanno proiettato dai trionfi sportivi ai palcoscenici cinematografici e televisivi. Nato a Ryan, in Oklahoma.

Scomparsi oggi:

1872 – Giuseppe Mazzini Nato a Genova e morto a Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, politico e filosofo. Fu il fondatore della Giovine Italia nel 1831, presentata in Francia dov’era stato esiliato