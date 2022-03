POLLA. Buone notizie per l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Dal prossimo 16 marzo, infatti, verrà incrementato il personale con l’arrivo di uno specialista e due specializzandi per il reparto di Oculistica.

Si interviene, quindi, per potenziare l’organico in un presidio che come gran parte di quelli periferici in Campania, soffre di croniche carenze che inevitabilmente vanno ad inficiare anche sull’assistenza.

Nuovo personale per l’ospedale di Polla: le novità

Il provvedimento di nomina dei nuovi medici è stato firmato dal direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino e permetterà di far tornare a pieno regime il reparto di oculistica.

I nuovi medici saranno Giulio Salerno, specialista e gli specializzandi Livio Vitiello, Giulia Abbinante ed Alessio Coppola.