L’Almanacco del 9 marzo 2022

Santi del giorno: Santa Francesca Romana (Religiosa)

San Paciano di Barcellona (Vescovo)

San Vitale di Castronuovo (Asceta)

Etimologia: Romana, diverse valenze sono contenute nel personale Romano, di cui Romana è variante femminile; in parte, la diffusione si deve alla presa di Roma del 1870; in parte, in onore di Mussolini, e del suo omonimo figlio. Tuttavia, c’è anche una forte connotazione religiosa, dovuta alla fedeltà alla Santa Romana Chiesa.

Marzo pazzerello, esce il sole e porta l’ombrello.

La storia della civiltà umana mostra, al di fuori d’ogni dubbio, che esiste un intimo rapporto tra la crudeltà e l’istinto sessuale. (S. Freud)

1959 – Nei negozi arriva la bambola Barbie: Il primo giocattolo glamour della storia. Un ricercatissimo oggetto da collezione. Un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Barbie è stato tutto questo e continua ad esserlo.

1842 – Il Nabucco di Verdi debutta alla Scala: Nella Milano occupata dagli Austriaci e attraversata da un malcontento crescente, prime avvisaglie dell’insurrezione del ’48, un poco più che sconosciuto compositore portò in scena al Teatro alla Scala un’opera destinata a diventare, per gli Italiani, un “inno di liberazione” dall’oppressione straniera.

1987 – Gli U2 pubblicano The Joshua Tree: Quinto album della band irlandese, “The Joshua Tree” fece entrare Bono Vox e compagni nella grande storia del rock. Gli U2 lo concepirono, fin dal titolo, come un omaggio alla bellezza.

1955 – Presentata la Fiat 600: Simbolo degli anni del boom, la Fiat 600 venne mostrata per la prima volta in pubblico al Salone dell’automobile di Ginevra, il 9 marzo del 1955.

Sei nato oggi? Nutri un sincero amore verso il tuo prossimo e la tua disponibilità fa di te un amico apprezzato. Nel lavoro dimostri ottime capacità organizzative e grande fecondità di idee: le doti per raggiungere il successo dunque non ti mancano, dovrai solo imparare l’arte della tenacia e non scoraggiarti di fronte alle difficoltà. In amore cerca di essere meno indeciso e punta su un affetto sincero e sicuro.

1883 – Umberto Saba: Poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nato a Trieste e morto a Gorizia.

1934 – Jurij Gagarin Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell’astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevič Gagarin entrò come collaudatore.

1454 – Amerigo Vespucci: Tra i primi a mettere piede sul continente americano, è annoverato tra i principali esploratori della storia. Nato a Firenze e morto a Siviglia nel febbraio del 1512.

1964 – Juliette Binoche: Attrice di indubbio valore e tra le più raffinate a livello mondiale, pluripremiata nei maggiori palcoscenici dedicati al cinema. Nata a Parigi.