Camerota chiude gli impianti sportivi. Segno di lutto per la morte di Omar

CAMEROTA. Chiusi tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale di Camerota. Lo ha deciso il sindaco Mario Salvatore Scarpitta dopo la scomparsa del giornalista Omar Domingo Manganelli, già collaboratore di InfoCilento. Il giovane, residente a Marina di Camerota, ha perso la sua battaglia contro un brutto male.

” Tutti gli impianti sportivi – ha detto Scarpitta – resteranno chiusi in segno di lutto per la scomparsa del caro Omar. Lassù una panchina ti aspetta, caro Omar. Seduto, guarderai la tua Inter, la tua Marina, i tuoi amici e i tanti bambini che ti aspettano per l’allenamento. Lassù, tra le nuvole, quando grideremo gol sul gruppo dei tifosi della nostra Inter, ti sentiremo esclamare il tuo classico “jammunceeee”. Ciao mister, dai forza alla tua famiglia, la stessa che hai dimostrato affrontando con dignità e coraggio la malattia”.

In tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte del giovane che allenava i piccoli calciatori dell’Asd Scuola Calcio Antonio Esposito.

Ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nelle redazioni con cui ha collaborato. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia presenti sui social.