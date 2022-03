Santa Marina: danni maltempo fondi a sostegno al tessuto sociale

Dopo l’approvazione della Regione Campania per i fondi del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16-17-20 e 21 novembre, 2-3 dicembre 2020, sono stati approvate anche le domande di accesso alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale, per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive. Al Comune di Santa Marina sono stati assegnati 634.597,31 euro

“Sono molto contento di annunciare ai miei cittadini che la Regione ha approvato il finanziamento anche per questi altri interventi, che riguardano questa volta il tessuto sociale – Commenta il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Un altro importante risultato della nostra Amministrazione, è giusto risarcire chi ha subito i danni e ha visto distrutti i sacrifici di una vita per realizzare le proprie case e le proprie attività. Presto saranno prodotti tutti gli adempimenti per poter iniziare subito i lavori. Ringrazio la regione Campania e il Ministero per la pronta risposta alle esigenze del nostro territorio e per la sicurezza di tutti i cittadini”.