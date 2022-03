Assistenza territoriale a Centola: si punta al potenziamento

CENTOLA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, nell’ambito dei fondi PNRR, prevede la realizzazione di potenziamento per l’assistenza territoriale, ha dato la propria disponibilità, in comodato d’uso gratuito, dell’ex edificio scolastico per ampliare l’assistenza territoriale a Centola.

Ampliamento assistenza territoriale a Centola: i dettagli

Nello specifico, l‘ASL Salerno, ha fatto pervenire all’Ente, una richiesta per la messa in disponibilità alla realizzazione di strutture per il potenziamento. Il Comune di Centola, metterà a disposizione l’ex edificio scolastico sito in Via Roma.

L’immobile, di proprietà comunale, destinerà il piano terra e parte del primo piano, in quanto la parte restante ospita il Museo del Mare Multimediale, realizzato e finanziato dalla Regione Campania.

Allo stato attuale, l’immobile è, temporaneamente, destinato ad ospitare il plesso scolastico dell’istituto comprensivo Statale “G. Speranza” nelle more del completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’originario plesso scolastic, previsto per la fine di giugno.

La superficie complessiva, da destinarsi alla struttura per il potenziamento dell’assistenza territoriale, è di circa 450mq.