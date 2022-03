Tirocini formativi a Sapri per 5 giovani

SAPRI. Tirocini formativi a Sapri. C’è tempo fino al prossimo primo aprile per presentare domanda. Il Comune, in convenzione con Mestieri Campania scs Agenzia per il Lavoro, ha aderito al progetto garanzia giovani. Quest’ultimo favorisce l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati, puntando ad agevolarne le scelte professionali.

Tirocini formativi a Sapri: i dettagli

I tirocini formativi in programma a Sapri mirano a garantire una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio quale misura di politica attiva.

Il Comune ospiterà 5 tirocinanti, dedicati a disabili e categorie svantaggiate. La durata dei tirocini formativi è di 12 mesi.

Le figure richieste

Le figure professionali richieste sono le seguenti: tecnici delle costruzioni civili e professionali assimilate, addetti alla contabilità e addetti agli affari generali (le prime due per categorie disabili).

Potranno partecipare i giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet). Oppure giovani anche non Neet di età compresa tra 16 e 35 anni che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 bis del Par Campania.

Per partecipare ai tirocini formativi a Sapri è necessaria l’adesione al Programma Garanzia Giovani al seguente indirizzo:

www.cliclavoro.lavorocampania.it e il possesso dello SPID.

Una volta completata la procedura è possibile candidarsi.