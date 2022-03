San Giovanni a Piro in campo contro la guerra: appello al “cessate il fuoco”

SAN GIOVANNI A PIRO. Il Comune di San Giovanni a Piro scende in campo contro la guerra in Ucraina. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha infatti approvato una delibera con la quale esprime «la più ferma condanna per l’invasione del territorio sovrano dell’Ucraina ed il bombardamento delle sue città messi in atto dall’esercito russo».

San Giovanni a Piro in campo contro la guerra: l’appello

Al contempo, in segno di vicinanza alle popolazioni colpite, l’esecutivo ha deciso di esporre dalla Casa Municipale, accanto al Tricolore ed alla bandiera dell’Unione Europea, la bandiera dell’Ucraina e la bandiera della Pace.

Ad avanzare la proposta era stato il Psi. Il Comune di San Giovanni a Piro ha scelto di fare voti anche a Governo e Unione Europea affinché si impegnino a promuovere un accordo politico che conduca al “cessate il fuoco”.