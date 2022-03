Figliuolo contro De Luca: “nessuno ha parlato male di me come lui”

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, dal primo marzo 2002 Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19,ha rilasciato una lunga intervista nei giorni scorsi al quotidiano “Il Corriere della Sera”.

Figliuolo ha stilato una sorta di bilancio del suo anno di attività e un passaggio, piuttosto amaro lo ha riservato anche al governatore della Campania Vincenzo De Luca

“Ha sempre parlato di me come di un avversario, o addirittura come di una persona inutile. Questo è inaccettabile. Anzi, peggio: deludente”, ha detto. Grande il rammarico: “Nessuno dei suoi colleghi, di ogni colore politico, si è comportato così”.